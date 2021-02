SAN ANTONIO, Feb. 25, 2021ausgezeichnet. Dies folgt auf die weltweite Wiederverkäufer- und Managed-Services-Partnerschaftder Unternehmen mit dem Ziel, Geschäftsanwendungen und Infrastruktur mit den Vorteilen von Fully-Managed-Services zu schützen.



"Wir beglückwünschen Rackspace Technology sowie seine Teams in den Regionen Nord- und Südamerika, APAC und EMEA zur Auszeichnung als unser Managed Services Provider Partner of the Year für das Jahr 2020", so Matthew Harrell, Global Head of Channels & Alliances bei Cloudflare.

"Die beispiellosen Herausforderungen des vergangenen Jahres haben erneut bestätigt, wie wichtig ein sicheres, leistungsstarkes und zuverlässiges Internet ist. In diesen turbulenten Zeiten haben unsere Partner unermüdlich an Innovationen gearbeitet und Organisationen aller Größen bei der Transformation ihrer Geschäfte unterstützt. Durch den Schutz und die Beschleunigung von Websites, Anwendungen und Teams mit Cloudflare haben unsere Partner wie Rackspace Technology diesen Unternehmen geholfen, sich schnell anzupassen, neue Chancen zu ergreifen und erfolgreich zu sein. Cloudflare hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein besseres Internet zu schaffen, und wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr gemeinsam mit unseren Partnern dafür einzustehen."

Cloudflare kündigte seine 2020 Partner Champions im Rahmen einer Zeremonie an. Es wurden regionale Auszeichnungen in fünf Kategorien vergeben, um die Erfolge treuer Partner von Cloudflare zu feiern, die gemeinsamen Kunden durch Lösungen, Support, Fachwissen und laufende Produktschulungen kontinuierlich herausragende Services und Mehrwert geboten haben.

Rackspace Technology wurde als der MSP-Partner (Managed Services Provider) mit der besten Performance in den drei Vertriebsregionen von Cloudflare (Nord- und Südamerika, APAC und EMEA) ausgezeichnet.

