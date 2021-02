Unterföhring (ots) - Der Countdown läuft: Die Formel E geht in die 7. Saison und gleichzeitig in ihre erste FIA Weltmeisterschaft. Das "ran racing"-Team steht in den Startlöchern. Beim ersten Rennwochenende melden sich Moderatorin Andrea Kaiser und Experte Daniel Abt aus dem Studio in Unterföhring. Eddie Mielke kommentiert das Renngeschehen. Aus der Boxengasse in Riad berichtet Moderator Matthias Killing. Ebenfalls in Saudi-Arabien vor Ort ist "ran racing"-Experte Christian Danner.Die Formel E auf allen Kanälen:26. Februar, 17:30 Uhr, ProSieben MAXX: 1. Rennen der Formel E27. Februar, 17:00 Uhr: SAT.1: 2. Rennen der Formel Ehttps://www.ran.de/motorsport/formel-e:25. Februar, 16:05 Uhr: Freies Training26. Februar, 11:50 Uhr: Freies Training26. Februar, 13:40 Uhr: Freitags-Qualifying27. Februar, 11:35 Uhr: Freies Training27. Februar, 13:40 Uhr: Samstags-QualifyingAlle weiteren Informationen finden Sie auf www.presse.sat1.dePressekontakt:Michael Ulich / Andrea SpechtComm.&PR News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 72 96 / - 89 22email: Michael.Ulich@seven.one, Andrea.Specht@sevenone.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 11 91email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4848569