Nun versucht es VW als Nr. 3 durch den Umbau des Konzerns nach dem Vorbild von SIEMENS oder DAIMLER Modernität zu erreichen. Das "Manager Magazin" lieferte in dieser Woche die interessante Hintergrundstory dazu. Sie ist eine Pflichtlektüre. VW notierte Anfang 2015 (vor genau 6 Jahren) noch bei 251 €. Aktuell sind es 170 €, obwohl der Umsatz von VW und auch der Gewinn bereinigt um Sonderfälle um etwa 25 - 30 % höher liegt. Differenz also 80 € bis zur alten Spitze und somit rd. 50 %. Marktwert (Stämme und Vorzüge) rd. 70 Mrd. € gegen damals (bereinigt) um etwa 15 Mrd. € vor den Superstrafzahlungen aller Art in Sachen Diesel. Nun geht es los: Porsche soll an die Börse gebracht werden. Das macht Sinn. Angegeben werden 25 Mrd. € als Marktwert für Porsche. Möglich sind 50 % oder 75 %, was noch nicht entschieden ist. Der Vergleichswert für Porsche wäre FERRARI mit aktuell rd. 50 Mrd. € Marktwert. Egal, wie hoch die Börsenquote ausfällt, wird der Porsche-Wert wird dann mit etwa 40 bis 45 Mrd. € anzunehmen sein. Erweitert man die Börsenquote von TRATON auf 51 % (aktuell 15 %), ließe sich für TRATON inklusive NAVISTAR ein Marktwert von etwa 30 - 35 Mrd. € annehmen. …



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, zusammen mit seinem Redaktionsteam die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 08! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 08:



Themen u.a.:++ Inflation: Die Nervosität steigt! ++ DAX weiter in der Sandwich-Position++ VW: Börsengang von PORSCHE als Lösung? ++ VODAFONE will IPO von Vantage Towers++ AIRBUS: Kursziel wird angepasst ++ K+S: Heiße Wette?++ VARTA wird zur Systemfrage ++ Neuer SPAC: Ist LAKESTAR ein Investment wert? ++ DANONE will es wissen



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

VOLKSWAGEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de