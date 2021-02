Kronberg im Taunus (www.fondscheck.de) - Fidelity widmet den China Opportunities Fund in den Fidelity Funds - China Innovation Fund (ISIN LU0455706654/ WKN A1CZ92) um, so die Experten von Fidelity International.Im Fokus der weiterentwickelten Aktienstrategie stünden innovative chinesische Unternehmen, die technologische Neuerungen hervorbringen sowie in puncto Lifestyle und Umwelttechnik zu den Innovations-Leadern zählen würden. Das Fondsmanagement konzentriere sich dabei unter anderem auf folgende Zukunftsthemen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...