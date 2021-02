Thyssenkrupp, Klöckner & Co und Salzgitter waren an der Börse quasi abgeschrieben. Doch steigende Stahlpreise und die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie haben eine beeindruckende Rallye ausgelöst.Totgesagte leben länger. Auf kaum eine Branche trifft dieses Sprichwort an der Börse derzeit so zu wie auf den Stahl. Noch im Herbst 2020 notierten die Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und Klöckner & Co auf historischen Tiefs. Doch seitdem haben sich die drei deutschen Stahl-Aktien etwa verdreifacht. ...

