Mit Constanze Hufenbecher beruft Infineon erstmals eine Frau in den Vorstand. Der deutsche Chiphersteller kommt damit einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zuvor. Während der Bundestag heute in erster Lesung einen Gesetzentwurf der Bundesregierung debattierte, der eine verbindliche Frauenquote für den Vorstand von börsennotierten Unternehmen vorsieht, hat der bayrische Chiphersteller Infineon auf seiner Aktionärsversammlung einer etwaigen Gesetzesänderung bereits vorgegriffen. Zum 15. April 2021 wird Constanze Hufenbecher in den Unternehmensvorstand ...

