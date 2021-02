DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Delisting

AutoBank AG: Informationen zur Einbeziehung der Aktien der Autobank Aktiengesellschaft an der Börse München



25.02.2021 / 16:42 CET/CEST

Die Aktien der Autobank Aktiengesellschaft (ISIN AT0000A0K1J1) sind derzeit zum Handel an der Börse München (m:access) einbezogen. Die Autobank Aktiengesellschaft teilt mit, dass die Einbeziehung und Notierung der Aktien der Autobank Aktiengesellschaft in m:access (Freiverkehr) mit Ablauf des 31. März 2021 beendet wird. Die Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München wird mit Ablauf des 30. September 2021 widerrufen. Die Notierungseinstellung an der Börse München erfolgt demgemäß mit Ablauf des 30. September 2021.

Kontakt:

Mag.Markus Beuchert

Mitglied des Vorstands

Kontakt:

Mag.Markus Beuchert

Mitglied des Vorstands

markus.beuchert@autobank.at

