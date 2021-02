ASCHHEIM (dpa-AFX) - Gut einen Monat nach seinem Börsengang ist der auf Luxusmode spezialisierte Onlinehändler Mytheresa aus Aschheim bei München auf schnellem Wachstumskurs. Auch durch die Corona-Pandemie konnte das Unternehmen den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal von Oktober bis Dezember um rund ein Drittel erhöhen, wie es am Donnerstag mitteilte. Weil viele Luxusmode-Geschäfte geschlossen sind, habe man derzeit "Rückenwind" bei der Gewinnung neuer Kunden, sagte der Vorstandsvorsitzende Michael Kliger.

Allerdings gibt es auch bremsende Effekte durch die Pandemie: So würden natürlich weniger Ballkleider gekauft, wenn es keine Bälle gebe, sagte Kliger. Dafür sei bequemere Mode häufiger geordert worden. Als Haupttreiber des Unternehmenswachstums sieht er ohnehin den langfristigen Trend zum Onlinegeschäft im Luxussegment. Auf Dauer werde sich der Markt, in dem Mytheresa unterwegs sei, verdreifachen, betonte er.

Insgesamt setzte das Unternehmen im abgelaufenen Quartal 158,6 Millionen Euro um. Die Zahl der aktiven Kunden stieg auf Jahressicht um 28 Prozent auf 569 000. Das zahlte sich auch unterm Strich aus: Der Quartalsgewinn sprang von 6,3 auf 15,7 Millionen Euro.

Mytheresa war im Januar in New York an die Börse gegangen. Der Kurs sprang bereits am ersten Handelstag stark in die Höhe, hat sich seither aber uneinheitlich entwickelt. Die aktuellen Zahlen wurden freundlich aufgenommen, kurz nach Handelsbeginn lag die Aktie rund drei Prozent im Plus. Dank der Erlöse aus dem Börsengang ist das Unternehmen laut Finanzchef Martin Beer inzwischen schuldenfrei./ruc/DP/fba