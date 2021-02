Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zeigte sich am Montag äußerst volatil: Ausgehend von 174,18 Prozentpunkten brach er bis auf 173,58 Prozentpunkte ein, so die Börse Stuttgart.Danach habe eine kräftige Gegenbewegung eingesetzt, die den Euro-Bund-Future bis auf ein Niveau von 175,02 Prozentpunkte gehievt habe. Im weiteren Wochenverlauf bewege er sich in einer engeren Spanne und notiere am Donnerstagmorgen bei 174 Prozentpunkten. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,31%. In der Vorwoche habe die Rendite -0,35% betragen. Die Anzahl der gehandelten Future-Kontrakte sei mit täglich über einer Million merklich angestiegen. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liege mit 0,20% um vier Basispunkte höher als in der Vorwoche. (Bonds Weekly Ausgabe vom 25.02.2021) (25.02.2021/alc/a/a) ...

