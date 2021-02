von Lars Winter, Euro am Sonntag Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy rechnet nach dem operativen Einbruch im Vorjahr in naher Zukunft wieder mit deutlich besseren Geschäften. Für 2021 prognostiziert das Management erhebliches Wachstum und einen Konzernumsatz in Höhe von 61 bis 70 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...