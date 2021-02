(shareribs.com) Frankfurt / New York 25.02.2021 - Biotech-Aktien zeigen sich am Donnerstag überwiegend leichter. Der Sektor kann sich dem allgemeinen Abwärtsdruck nicht entziehen. Auch an der Wall Street liegt der Sektor unter Druck. Der DAX korrigiert um 0,4 Prozent auf 13.916 Punkte, belastet von Bayer, Linde und BASF. Papiere der Deutschen Bank, Münchner Rück und BMW ziehen an. Der MDAX verliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...