25. Februar 2021, - Vancouver, British Columbia. Blackrock Gold Corp. (das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Daniel Vickerman das Unternehmen als Senior Vice President of Corporate Development verstärken wird. Vor dem Wechsel in diese Führungsposition war Herr Vickerman seit August 2020 ein unabhängiges Board-Mitglied des Unternehmens. Infolgedessen wird Herr Vickerman bei der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens aus dem Board zurücktreten.

Herr Vickerman ist ein versierter Experte in den Bereichen Institutional Sales und Corporate Finance und verfügt unter anderem als ehemaliger Managing Director, Head of UK von Beacon Securities UK und ehemaliger Managing Director, Head of UK von Edgecrest Capital über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Vor seinem Wechsel zu Edgecrest Capital UK war Herr Vickerman Managing Director, Co-Head der Abteilung Canadian Equity Sales UK bei Canaccord Genuity Corp. Herr Vickerman war zuvor als Senior Vice President bei Thomas Weisel Partners Group Inc. tätig. Daniel verbrachte auch über vier Jahre im Rohstoff- und Devisenhandel bei einer in London ansässigen auf alternative Anlagen spezialisierten Vermögensverwaltung mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 400 Millionen Dollar. Herr Vickerman hat umfassende Erfahrung mit Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, nachdem er in der Vergangenheit mehr als eine Milliarde Dollar für private und börsennotierte Unternehmen aufgebracht hat.

Herr Vickerman hat ein Bachelor of Arts-Diplom in Wirtschaftswissenschaften von der University of Western Ontario und sitzt derzeit als unabhängiges Mitglied im Board of Directors von Discovery Metals Corp.

President und CEO Andrew Pollard sagt dazu: "Seit seinem Eintritt in unser Board im August vergangenen Jahres war Dan maßgeblich daran beteiligt, wichtige Beziehungen für das Unternehmen zu knüpfen und viele neue Türen zu öffnen. Angesichts seines Hintergrunds im Investmentbanking und seiner wichtigen Kontakte im Bereich institutionelle Investoren ist er eine perfekte Bereicherung unseres Führungsteams, während wir uns für ein bedeutendes Wachstum rüsten."

Das Unternehmen gibt ferner die Gewährung von insgesamt 2.510.000 Aktienoptionen im Rahmen seines Aktienoptionsplans bekannt. Die Aktienoptionen können innerhalb eines fünfjährigen Zeitraums bis zum 25. Februar 2026 ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,91 Dollar pro Aktie gegen Stammaktien (die "Optionsaktien") des Unternehmens eingelöst werden. Die Aktienoptionen wurden an Board-Mitglieder, leitende Angestellte und Berater des Unternehmens gewährt.

Über Blackrock Gold Corp.

Blackrock ist ein auf Gold fokussiertes Junior-Explorationsunternehmen, das auf der Suche nach einer wirtschaftlichen Entdeckung ist. Das Unternehmen, das von einem erfahrenen Board unterstützt wird, richtet sein Hauptaugenmerk auf sein Grundstücksportfolio in Nevada, das aus epithermalen Gold- und Silberprojekten mit geringer Sulfidation besteht, die sich entlang des renommierten Northern Nevada Rift im Norden von Nevada und dem Trend Walker Lane im Westen von Nevada befinden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Andrew Pollard, President und CEO

Blackrock Gold Corp.

Telefon: 604 817-6044

E-Mail: andrew@blackrockgoldcorp.com

2300-1177 West Hastings Street,

Vancouver BC Kanada V6E 2K3

