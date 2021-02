Die Börse steht erneut vor vielen Fragezeichen, seitdem die GameStop-Aktie wieder nach oben ausschlägt. Sind es Reddit-User? Liegt es an einer Personalentscheidung bei GameStop? Was ist mit dieser Aktie los! Die Warnsysteme der Börse schlagen Alarm und sogar der Handel wurde zwischenzeitlich ausgesetzt. Die GameStop-Aktie Nachdem exponentiellen Wachstum Ende Januar auf fast 300 Euro, pendelte die Aktie ab Anfang Februar um die 40 Euro. Am Mittwoch ...

