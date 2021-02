Drei Ex-Amazon-Mitarbeiter gehen an die Öffentlichkeit, um auf schwerwiegende Datenschutzprobleme aufmerksam zu machen. Nach ihrer Auffassung will der E-Commerce-Riese geltende Vorschriften gar nicht einhalten. Es sind sehr schwerwiegende Vorwürfe, die drei vormals hochrangige Amazon-Mitarbeiter gegenüber Politico erheben. Alle drei waren in unterschiedlichen Einheiten für die Überwachung der Informationssicherheit zuständig gewesen, konnten sich aber mit ihren Hinweisen, Warnungen und Mängelrügen zu häufig nicht durchsetzen. Schlussendlich wurden die offenbar zu kritisch gewordenen Mitarbeiter aus der...

Den vollständigen Artikel lesen ...