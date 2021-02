Am deutschen Aktienmarkt haben Bullen und Bären am Donnerstag weiter um die Oberhand gekämpft. Anders als am Vortag gingen letztere wieder als Sieger hervor, wie der DAX mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 13.879,33 Punkte zeigte. Zu Beginn war der Leitindex nach gut einer Woche wieder über die Marke von 14.000 Punkten gestiegen, kam dort aber schnell an seine Grenzen. Am Nachmittag wurden die schwachen US-Börsen zur Belastung.Auch der MDAX, der zuletzt noch viel deutlicher als der DAX abgerutscht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...