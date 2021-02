Der Aachener Elektroautobauer E-Go hat seine Insolvenz abgewendet. Unter dem Namen Next E-Go Mobile SE hat sich die Firma 30 Millionen Euro gesichert. Die sollen den Produktionsstart finanzieren. Im vergangenen Jahr sah es für E-Go Mobile düster aus. Nur die Übernahme der Mehrheit der Unternehmensanteile durch die niederländische Kapitalbeteiligungsgesellschaft ND Industrial Investments B.V. rettete das einstige Vorzeigeunternehmen der deutschen Elektromobilität vor der Pleite. Internationale Investoren steigen bei der Next E-Go ein Im laufenden Jahr soll mit teilweise erneuerter ...

