BIRMINGHAM, Großbritannien, Feb. 25, 2021kündigt seinen neuen ChipkartenleserMesa 3 an. Dieser CAC/PIV-kompatible Chipkartenleser (Smart Card Reader, SCR) nach militärischen Standards ist in das Mesa 3 Rugged Tablet von Juniper integriert und bietet die ultimative zweistufige Authentifizierungslösung für Datenschutz in Hochsicherheitsbranchen und Branchen in rauen Umgebungen.

Der Chipkartenleser Mesa 3 bietet ein kompaktes, integriertes Design, mit dem das Gerät den ganzen Tag in der Hand verwendet werden kann. Der SCR wurde in das bestehende Design des Mesa 3 Rugged Tabletintegriert und verwendet die gleichen Befestigungspunkte wie die Kantenschützer des Mesa. Lade-, USB- und Kopfhöreranschlüsse wurden für einen einfachen Zugang an die Unterseite des SCR verlegt.

"Unser Chipkartenleser auf dem Mesa 3 Rugged Tablet eignet sich perfekt für die Zugangskontrolle an sensiblen Orten, wie z. B. Kernenergieanlagen, Stromerzeugungsanlagen und Flughäfen", so Simon Bowe, Managing Director bei Juniper Systems Limited. "Die äußerst robuste, wasserdichte und staubdichte Bauweise des Mesa 3 hält extremen Umgebungen stand, während der SCR zusätzliche Sicherheit bietet."

Dank der Flexibilität des Designs kann der Chipkartenleser den Zugriff auf Ressourcen kontrollieren, indem er eine Vielzahl von Karten liest, darunter Common Access Cards (CAC) des US-Militärs, PIV-Bescheinigungen (Personal Identity Verification, Ausweis für US-Beamte bzw. Auftragnehmer von US-Behörden) und Chipkarten (Integrated Circuit Cards). Der Leser verfügt über eine Erkennung zum Einsetzen/Entfernen von Karten mit einer automatischen Deaktivierungssequenz und unterstützt sowohl synchrone als auch asynchrone Protokolle.

Der Chipkartenleser Mesa 3 wurde für Branchen entwickelt, in denen eine zusätzliche Authentifizierung erforderlich ist, und ermöglicht es Unternehmen, Mitarbeiteridentitäten einfach zu überprüfen und den Zugriff auf vertrauliche Informationen oder Standorte zu kontrollieren. Es wurden gängige Standards für die Chipkarten-Authentifizierung integriert, um Unternehmen, die Ausweise für Mitarbeiter und Auftragnehmer ausgeben, Flexibilität zu bieten.

Sobald auf dem Chipkartenleser Mesa 3 ein Image eines vorhandenen Betriebssystems oder Softwareprogramms eines Unternehmens installiert wurde, das eine Chipkarten-Authentifizierung erfordert, sind geeignete Vorkehrungen zur Validierung erforderlich, um auf das Gerät oder seine Programme zuzugreifen.

Zu den Anwendungsbereichen des Chipkartenlesers Mesa 3 gehören das Militär, Behörden, Strafverfolgungsbehörden, Kernenergieanlagen, Flughäfen, öffentliche Versorgungseinrichtungen/kritische Infrastruktur, Notfalldienste, medizinische Einrichtungen etc.

Das Mesa 3 Rugged Tablet mit integriertem Chipkartenleser ist ein leistungsstarkes Gerät mit Microsoft Windows 10, das Organisationen, in denen Nutzer auf vertrauliche Standorte und Informationen zugreifen müssen, die erforderliche Sicherheit bietet. Das robuste Design sorgt dafür, dass das Gerät in jeder Umgebung verwendet werden kann. Der Chipkartenleser Mesa 3 von Juniper Systems ist ab sofort weltweit erhältlich.

Über Juniper Systems Limited

Juniper Systems) mit Unternehmenssitzen in Logan, Utah, USA, und Birmingham, Großbritannien, ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von extrem robusten Handheld-Computern und bietet Datenerfassungslösungen für den Einsatz in extremen Umgebungen. Seit 1993 nutzen Fachleute die innovative mobile Technologie von Juniper Systems in den Bereichen Geomatik, Industrie, natürliche Ressourcen, Militär, Versorgung und öffentliche Dienste.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d430fd02-f3be-4870-bb5f-ae09f2ac9fc4/de