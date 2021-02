Die wilden Spekulationen um die Gamestop (ISIN: US36467W1099) und AMC Entertainment (ISIN: US00165C1045) Aktien nehmen wieder Fahrt auf. Gamestop, die nach dem ersten Shortsqueeze Ende Januar bei 366,75€ pro Anteil notierten, stiegen am gestrigen Tag nachbörslich um 274 % bis auf einen Wert von 124,25€. Beide Unternehmen sind wieder in den Fokus der Redditgruppe "Wall Street Bets" geraten und das Duell Hedgefonds gegen spekulativ ausgerichtete Kleinanleger geht scheinbar in die nächste Runde.Gamestop entlässt FinanzchefVonseiten des Unternehmens gab es eigentlich keine positiven Nachrichten zu vermelden. Der Druck einiger einflussreicher Anteilseigner auf den bisherigen Finanzchef Jim Bell ist zu groß geworden und das Unternehmen gab am gestrigen Tag die Trennung von der Personalie bekannt. Als offizieller Grund für die Entlassung wurden Unstimmigkeiten über zukünftige Strategien genannt. Gamestop ist Betreiber einer Ladenkette, die Videospiele und die damit verbundene Hardware zum Verkauf anbietet. Das defizitäre Unternehmen erwirtschaftet seit 2017 jährlich einen hohen Millionenverlust und hat mit einbrechenden Umsatzzahlen zu kämpfen.

Den vollständigen Artikel lesen ...