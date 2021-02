DJ PTA-Adhoc: Travel24.com AG: Fortgeschrittene Verhandlungen für Immobilienerwerb im Bereich Forschung, Technologie und Wissenschaft

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leipzig (pta062/25.02.2021/19:50) - 25. Februar 2021 - Die Travel24.com AG befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb eines Forschungscampus in Aachen mit einer Mietfläche von rund 18.000 qm. Die Gesellschaft setzt damit die angekündigte Strategie um, Schritt für Schritt ein Immobilienportfolio mit Nutzung in den Bereichen Forschung, Wissenschaft und Technologie aufzubauen. Die Travel24.com AG ist überzeugt, dass eine Investition im Großraum Aachen, einem durch die RWTH weltweit anerkannten Hochschulstandort mit hervorragendem Ruf, genau die richtigen Marktsignale für weiteres Wachstum in diesem Segment setzt. Der Erwerb soll im Rahmen eines Sharedeals erfolgen. Der aktuell verhandelte Immobilienkaufpreis mit EUR 32,5 Mio. liegt rund EUR 2 Mio. unter dem Marktwert, den ein namhafter Immobiliengutachter ermittelt hat. Die Zielmiete des Objektes liegt bei ca. 2,1 Mio. EUR p.a., weiterhin bietet das Grundstück umfangreiche Erweiterungspotentiale. Die Vertragsparteien haben bis Ende April 2021 Exklusivität vereinbart. Die Gesellschaft geht aufgrund des aktuellen Verhandlungsstands davon aus, dass die Verhandlungen bis dahin abgeschlossen sind.

(Ende)

Aussender: Travel24.com AG Adresse: Salomonstraße 25a, 04103 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Ralf Dräger Tel.: +49 341 355 72705 E-Mail: ralf.draeger@travel24.com Website: www.travel24group.de

ISIN(s): DE000A0L1NQ8 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1614279000785 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2021 13:50 ET (18:50 GMT)