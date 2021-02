DJ PTA-News: Lifespot Capital AG: Jahresabschluss 2020 mit unverändertem Ergebnis

München (pta065/25.02.2021/20:15) - München, 25.02.2021 - Nachdem in der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates der Jahresabschluss für das zum 31.12.2020 endende Geschäftsjahr festgestellt wurde, gibt die Lifespot Capital AG die Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 wie folgt bekannt:

Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft im abgelaufenen Berichtsjahr 2020 belief sich auf EUR 0,2 Mio. und war damit unverändert zum Vorjahr. Die Bilanzsumme ist von EUR 0,7 im Vorjahr auf EUR 0,6 gesunken. Die Summe von Verbindlichkeiten und Rückstellungen ist zum Stichtag 31.12.2020 auf EUR 0,6 gesunken, nach EUR 0,7 Mio. in 2019.

Das wesentliche Asset der Gesellschaft sind die Aktien der an der Australischen Börse ASX gelisteten Lifespot Health Ltd. Die Aktien wurden mit dem Börsenkurs vom Jahresende 2020 bewertet, was einen Wertansatz der LSH Aktien von EUR 0,5 Mio. zum 31.12.2020 bedeutet.

Über die Lifespot Capital AG: Die im Freiverkehr der Börse München gelistete Lifespot Capital AG beteiligt sich im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie durch meist mehrheitliche Übernahmen an bereits am Markt etablierten Unternehmen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Lifespot-Gruppe zu einem langfristig profitablen Unternehmen in einem attraktiven Börsensegment auszubauen und Synergie- und Cross-Selling-Potenziale in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt zu bieten.

Mehr Informationen zur Lifespot Capital AG erhalten interessierte Anleger unter www.lifespotcapital.com.

Kontakt Lifespot Capital AG: Andreas Empl Vorstand Sendlinger-Tor-Platz 8 D-80336 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 https://www.lifespotcapital.com ISIN: DE000A0DNBJ4 | WKN: A0DNBJ | Symbol: CDZ

Aussender: Lifespot Capital AG Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Andreas Empl Tel.: +49 89 244192 200 E-Mail: info@lifespotcapital.com Website: www.lifespotcapital.com

ISIN(s): DE000A0DNBJ4 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

