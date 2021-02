Steigende Zinsen beginnen die Aktieninvestoren stärker zu beeinflussen, als diesen lieb sein dürfte. Denn auch heute ziehen die Renditen am langen Ende der Zinsstrukturkurve weiter an. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe springt aktuell um 23,63 % auf -0,231 % und in den USA steigt die Rendite der 10-jährigen US-Treasury um 6,7 % auf 1,48 %.Besonders sensibel dürften einige Marktteilnehmer die Tatsache beäugen, dass die Dividendenrendite des S&P 500 - Index nun das erste Mal seit Januar 2020 praktisch auf gleicher Höhe mit den 10-jährigen Zinsen liegt.Der DAX hielt sich zwar bis zum frühen Nachmittag noch wacker, konnte dann aber dem Abwärtsdruck der Vorbörse in den USA nicht mehr standhalten und schloss mit einem Tagesverlust von 97 Zählern bzw. 0,69 % bei 13.8789 Punkten. In New York liegt der Dow Jones Industrial aktuell 386 Punkte bzw. 1,2 % im Minus bei 31.579 Punkten.

