Hinsichtlich wesentlichster einzelner Aktienkursbewegungen in den derzeit am stärksten im Blickpunkt des Interesses stehenden Industrie- oder auch Zukunftsbranchen fiel in der letzten Woche entgegen der lethargischen Entwicklung auf globaler Indexebene besonders ins Auge, dass bei vielen dieser Aktientitel in der letzten Woche sehr kräftige Kursausschläge und dabei stark überwiegend zur negativen Seite eintraten, was ebenfalls als ein mögliches Indiz für eine nun bevorstehende allgemeine Aktienmarktkorrektur angesehen werden kann.Dies bekräftigen unsere bereits zuletzt abgegebene Empfehlung daher nochmals, Aktien vor einer Anlageentscheidung nun mehr denn je strikt nach der aktuellen und erwarteten Profitabilität des entsprechenden Unternehmens und seiner derzeitigen Aktienbewertung zu beurteilen und Aktien, die solchen Ansprüchen an derartige fundamental nachvollziehbare Bewertungen zweifelsfrei nicht genügen (siehe z.B. die fundamentalanalytisch völlig abwegigen und offenkundig vor allem Eigeninteressen-gesteuerten Aktien-Kaufkampagnen der Plattform WallStreetBets) oder sich auch auf ähnlich gelagerte in der Verlustzone operierende "Hype"-Unternehmen beziehen, momentan zunehmend konsequent zu meiden.

