Am Mittwoch entschied sich der Senat in Australien für das umstrittene Mediengesetz, welches US- Konzerne wie Facebook (ISIN: US30303M1027; WKN: A1JWVX) und Google (ISIN: US02079K3059; WKN: A14Y6F) zwingt, australische Medienunternehmen zu bezahlen, wenn sie dessen Inhalte über ihre Plattformen verbreiten wollen. Facebook als auch Google hatten vor der Verabschiedung versucht einzulenken und das Gesetz in dieser Form zu stoppen. Das Gesetz soll dabei helfen Werbeeinnahmen gerechter zu verteilen.Facebook sperrte Nachrichtenseiten für australische NutzerAnzeige:Um gegen das Gesetz einzulenken, hat Facebook bereits vergangener Woche nationale als auch internationale journalistische Inhalte für australische Facebook-Nutzer gesperrt. Jene Inhalte konnten von den Usern nicht geteilt werden, darunter auch Unwetterwarnungen und Informationen zur Corona-Pandemie. Facebook musste nicht nur von den Usern selbst, sondern auch von australischen Politikern scharfe Kritik einstecken. Als Antwort hatte die australische Regierung am Montag angekündigt, zukünftig geplante Anzeigen auf Facebook zurückzuziehen. Nach weiteren Verhandlungen kam es dann am Dienstag zu einer Einigung und Facebook kündigte an, die Sperrung auf ihrer Plattform wieder aufzuheben. Zudem hatte das Unternehmen angekündigt, internationale Medienunternehmen in den nächsten drei Jahren finanziell mit mindestens einer Milliarde US-Dollar zu unterstützen. Trotz alledem verlor die Aktie im vorbörslichen Handel zeitweise 0,69 Prozent und sank auf 262,49 US-Dollar.

