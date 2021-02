Nachdem Anleger Anfang der Woche mit Turbulenzen am Finanzmarkt zu kämpfen hatten und der Dax zwischenzeitlich bis auf die 13.700 Punkte Marke eingebrochen war, schien es am Mittwoch so, als würden sich die Kurse wieder erholen, doch insgesamt lässt sich eine zunehmende Unsicherheit unter den Anlegern feststellen.Umlaufrenditen für US-Staatspapiere legen zuEin Grund dafür kann man wohl an den steigenden Umlaufrenditen für zehnjährige US-Staatsanleihen festmachen. Am Mittwoch notierten diese bei 1,42 %, dem höchsten Stand seit einem Jahr. Mit der steigenden Rendite geht jedoch eine Abnahme der Attraktivität von Aktien einher, die Kursrückgänge zur Folge hat. Darüber hinaus macht sich die Sorge um eine anziehende Inflation breit, die ebenfalls in steigenden Renditen resultieren würde.

Den vollständigen Artikel lesen ...