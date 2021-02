Zink ist sicher, zuverlässig und nachhaltig und wird die Energiespeicherung verändern

Die International Zinc Association (IZA) freut sich, den Start ihres neuesten Programms, der Zinc Battery Initiative, bekannt zu geben.

Die jüngsten extremen Wetterereignisse, die durch den Klimawandel verstärkt wurden, haben erneut die künftige Rolle fossiler Brennstoffe sowie die Kapazität und Widerstandsfähigkeit von Energienetzen weltweit in den Mittelpunkt gerückt.

Eine der effektivsten Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen, ist die kostengünstige Energiespeicherung. Da erneuerbare Energien ein immer größerer Teil des Stromnetzes werden, kann die Energiespeicherung dazu beitragen, die Periodizität der Solar- und Windkraft zu beheben. Dies kann auch dazu beitragen, auf große Nachfrageschwankungen zu reagieren, indem überschüssige Energie bei geringer Nachfrage erfasst, gespeichert und in Spitzenzeiten verfügbar gemacht wird. Energiespeicher tragen zudem zur Widerstandsfähigkeit bei, indem sie bei einer Unterbrechung der Erzeugung als unterstützende Energieversorgung dienen. Dies wird auch eine entscheidende Rolle bei der Elektrifizierung des Verkehrs und anderer Anwendungen spielen, bei denen Strom benötigt wird, aber eine feste Anbindung ans Netz nicht praktikabel ist.

Die Bekämpfung des Klimawandels und die Schaffung von Energienetzen, die gegen extremes Wetter resistent sind, erfordern eine Vielzahl von Technologien. Zinkbatterien können einen großen Beitrag dazu leisten. Sie sind vielseitig einsetzbar und bieten flexible Designs mit breiten Betriebstemperaturen, hoher Leistungsentladung und potenziell langer Speicherdauer. Zink hat starke Lieferketten in allen wichtigen Regionen und wird in Nord- und Südamerika, Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum produziert. Zinkbatterien haben auch eine ausgezeichnete Sicherheitsbilanz, was sie zu einer idealen Wahl macht, wenn physische Sicherheit unerlässlich ist.

"Die Weiterentwicklung der Technologien für Zinkbatterien, die zu kostengünstigen, nachhaltigen und sicheren Optionen für Schlüsselanwendungen führt, stellt eine bahnbrechende Innovation dar, die in Zukunft erhebliche Auswirkungen auf diese Märkte haben wird", sagte Andrew Green, Executive Director der International Zinc Association. "Wir sind begeistert von der Schaffung einer Partnerschaft zwischen unseren zinkproduzierenden Mitgliedern und führenden Unternehmen im Zinkbatteriesektor, um die Entwicklung und Nutzung dieser Technologien voranzutreiben."

Mitglieder der ZBI umfassen einige der führenden Unternehmen im Zinkbatteriesektor, darunter ZincFive, Zinc8, Salient Energy, Urban Electric Power, e-Zinc, ZAF Energy Systems und AEsir Technologies, Inc.

Weitere Informationen zur Zinc Battery Initiative finden Sie unter www.zincbatteryinitiative.com.

Über die IZA

Die IZA ist eine gemeinnützige Organisation, welche die globale Zinkindustrie vertritt,um ein nachhaltiges Marktwachstum zu erreichen und den Marktzugang der Branche durch effektiv verwaltete Initiativen in Forschung und Entwicklung, Technologietransfer und Kommunikation über den Wert von Zink aufrechtzuerhalten.Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.zinc.org.

Über die ZBI

Die Zinc Battery Initiative (ZBI) ist ein Programm der International Zinc Association (IZA). Die ZBI wurde 2020 gestartet, um wiederaufladbare Zinkbatterien anzupreisen. Sie erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und ermöglicht die verstärkte Entwicklung unternehmenskritischer Technologien. Weitere Informationen finden Sie unter www.zincbatteryinitiative.com.

