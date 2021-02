Der Elektrofahrzeughersteller Rivian ist Branchen-Pionier Tesla dicht auf den Fersen: Nachdem Pläne bekannt wurden, nach denen das Unternehmen ebenfalls nach Standorten in Europa Ausschau hält, beschaffte sich Rivian in einer Finanzierungsrunde neues Kapital. Nun kamen Gerüchte über einen möglichen Börsengang ans Licht.? Rivian will mit Amazon-Kooperation in Europa durchstarten? Gerüchte über milliardenschweren Börsengang? Milliardenbewertung nach InvestitionsrundeTesla-Konkurrent ...

