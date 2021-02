Wer seine Krypto-Assets vermehren will, bekommt mit Yield Farming ein Werkzeug dazu an die Hand. Mit Farming lassen sich Gewinne von mehreren Hundert Prozent erzielen - natürlich aber nicht ohne Risiko. Beim Farming nutzt ihr Smart Contracts, um euer Geld zu verleihen und Gebühren in Form einer Kryptowährung dafür einzuziehen. Wie funktioniert Farming? Das Konzept des Yield Farmings ist eng mit der Entwicklung dezentralisierter Finanzmärkte (DeFi) verknüpft, die ihrerseits auf der Blockchain-Technologie basieren. Eine besondere Genehmigung benötigt man für die Teilnahme auf diesen Marktplätzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...