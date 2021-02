EQS Group-Ad-hoc: SIG Combibloc Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

SIG Combibloc Group AG: SIG übernimmt Joint Venture für Nahen Osten und Afrika vollständig



26.02.2021 / 07:00 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

26. Februar 2021

SIG Combibloc Group ("SIG")

SIG übernimmt Joint Venture für Nahen Osten und Afrika vollständig

SIG hat die Transaktion zur Übernahme der verbleibenden 50% an ihrem Joint Venture im Nahen Osten und Afrika, SIG Combibloc Obeikan, von ihrem Partner Obeikan Investment Group (OIG) abgeschlossen. SIG wird das Geschäft im Nahen Osten und Afrika ab Ende Februar 2021 voll konsolidieren und als eigenes Segment ausweisen. Mit dieser Akquisition baut SIG ihre globale Präsenz weiter aus und erhält direkten Zugang zu den wachsenden Märkten in dieser Region.

Wie bereits angekündigt, wird Abdelghany Eladib, derzeit Chief Operating Officer von SIG Combibloc Obeikan, mit Abschluss der Transaktion als President & General Manager Middle East & Africa Mitglied der Konzernleitung von SIG.

Darüber hinaus wird der Verwaltungsrat von SIG, wie ebenfalls bereits angekündigt, Abdallah Al Obeikan, Group Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrats von OIG, an der Generalversammlung vom 21. April 2021 zur Wahl in den Verwaltungsrat von SIG vorschlagen.

Samuel Sigrist, Chief Executive Officer von SIG, sagte: "Wir freuen uns, SIG Combibloc Obeikan als vollwertiges Mitglied der SIG-Familie zu begrüssen und gemeinsam weiteres Wachstum anzustreben. Indem wir unser Produktangebot und unsere geografische Reichweite weiter ausbauen, werden wir die Marktposition, die wir uns in den letzten Jahren im Nahen Osten und in Afrika erarbeitet haben, weiter stärken."



Kontakt für Investoren:

Jennifer Gough +41 52 543 1229

Director Investor Relations

SIG Combibloc Group AG

Neuhausen am Rheinfall, Schweiz

jennifer.gough@sig.biz

Kontakt für Medien:

Lemongrass Communications

Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238

andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG

SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unseres Geschäfts, und wir verfolgen den "Way Beyond Good", um ein netto-positives Lebensmittelverpackungssystem zu schaffen.

SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5'500 Mitarbeiter ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 60 Ländern einzugehen. 2020 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 18,8 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere Informationen finden Sie unter www.sig.biz.

About SIG

SIG is a leading systems and solutions provider for aseptic carton packaging. We work in partnership with our customers to bring food and beverage products to consumers around the world in a safe, sustainable and affordable way. Our unique technology and outstanding innovation capacity enable us to provide our customers with end-to-end solutions for differentiated products, smarter factories and connected packs, all to address the ever-changing needs of consumers. Sustainability is integral to our business and we are going Way Beyond Good to create a net positive food packaging system.