Mit speziellen Kühllösungen steht das deutsche Unternehmen Va-Q-tec (DE0006636681) spätestens seit Ende 2020 im Fokus der Zulieferer für die global bedeutenden Corona-Impfstoffhersteller. Das Unternehmen aus dem bayrischen Franken liefert wichtige Speziallösungen für den Transport von temperaturempfindlichen medizinischen Wirkstoffen, welche in der aktuellen Corona-Krise systemrelevant sind. So ist bislang eine durchgehende Lieferkette für den begehrten Impfstoff von BioNTech (US09075V1026) im Temperaturbereich um minus 70 Grad Celsius vonnöten und bedarf speziellen Vorkehrungen.Anzeige:Laut einem kürzlich veröffentlichtem Presseberichts der CNN bezüglich eines Statements von Peter Marks, dem Direktor der FDA (US Food and Drug Administration), sei aber eine Lagerung des Impfstoffs unter normalen laborüblichen Bedingungen mit minus 20 Grad Celsius hierbei ausreichend und künftig in den USA genehmigt.

