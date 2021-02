DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Kooperation/Expansion

First Graphene Limited erweitert Geschäftsbeziehung mit planarTECH



26.02.2021

First Graphene Limited (ASX: FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") teilt mit, dass das Unternehmen seine Geschäftsbeziehung mit planarTECH Holdings Limited ("planarTECH") ausgebaut hat.





Die wichtigsten Punkte:

- Die Beziehung wurde ausgebaut, um nach signifikanten Verkaufschancen zu suchen.

- Baut auf früheren Bereichen auf, die von planarTECH für den Verkauf von Graphen überprüft wurden.

- Vertriebsvereinbarung für die gesamte Palette der PureGRAPH(R)-Produkte First Graphene liefert ihre PureGRAPH(R)-Produkte seit Mai 2020 an planarTECH für die Herstellung von Gesichtsmasken. Weitere Arbeiten an antistatischen Beschichtungen für andere von planarTECH entwickelte persönliche Schutzausrüstungen (PSA) wurden durchgeführt. Die beiden Unternehmen haben vereinbart, ihre Geschäftsbeziehung auszubauen, und planarTECH arbeitet auch daran, PureGRAPH(R)-Graphen an Hersteller in Südostasien, China, Taiwan, Korea und Japan zu verkaufen. planarTECH hatte zuvor potenzielle Märkte mit Herstellern in der gesamten Region etabliert, konnte jedoch nicht auf Graphen gleichbleibender Qualität in kommerziellen Mengen zugreifen. Nachdem planarTECH PureGRAPH(R) für die Verbesserung ihrer eigenen Produkte verifiziert hat, vertrauen sie auf die Zusammenarbeit mit First Graphene. First Graphen verfügt über eine gut etablierte und robuste Lieferkette zur Herstellung ihrer leistungsstarken PureGRAPH(R)-Graphenprodukte und eine bereits nachgewiesene erfolgreiche Formulierung, die sich gleichmäßig in Polymerbeschichtungen verteilt. CEO Mike Bell sagte, dass beide Unternehmen angesichts dieser Fähigkeit zuversichtlich sind, mit potenziellen Kunden, die zuvor von planarTECH identifiziert wurden, erfolgreich in Kontakt treten zu können.

"Wir sind uns der zuvor von planarTECH identifizierten Kontakte bewusst, für die ein Anbieter von Graphen mit gleichbleibender Qualität erforderlich ist, und wir planen eine Zusammenarbeit zum Ausbau dieser Beziehungen", sagte Bell.

Ray Gibbs, Chairman der planarTECH, sagte: "Nachdem wir seit letztem Mai mit First Graphene zusammengearbeitet haben, wissen wir, dass das Unternehmen Quantität und Qualitätsprodukte gleichbleibend und fristgerecht liefern kann. Wir können jetzt mit zuvor identifizierten Zielmärkten zusammenarbeiten und sind uns sicher, dass wir jetzt einen Qualitätslieferanten haben."



Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR) First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert. First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Vereinigtes Königreich.





PureGRAPH(R)-Produktpalette



PureGRAPH(R)- Graphenpulver sind in großen Mengen in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.





Zu diesem Zeitpunkt kann First Graphene die Materialität der Verkaufschancen aufgrund der kontingenten Art der möglicherweise erzielten Ergebnisse nicht quantifizieren.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd, Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur Veröffentlichung freigegeben. Investoren



Mike Bell

Chief Executive Officer

First Graphene Limited

michael.bell@firstgraphene.net

Tel. + 61 1300 660 448 Medien Simon Shepherdson

General Manager Media

SPOKE Corporate

simon@spokecorporate.com

Tel. + 61 413 809 404





Im deutschsprachigen Raum AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

