Künstliche Intelligenz ist in vielen Bereichen bereits erfolgreich im Einsatz. Beim Aufstellen von Highscores in Games scheitert die KI jedoch regelmäßig am Lernen aus Misserfolgen, das ihr der Mensch voraus hat. Bis jetzt. Viele KI-Systeme verwenden in Games sogenanntes Verstärkungslernen. Eine Art Belohnungssystem, bei dem ein Algorithmus der KI nach jedem Schritt eine positive oder negative Rückmeldung auf dem Weg zu einem bestimmten Ziel gibt. Mit dieser Technik wird die KI ermutigt, bestimmte Lösungsansätze weiterzuverfolgen. Sind diese erfolgreich, bekommt sie ein positives Signal. Adrien Ecoffet von Uber AI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...