Der amerikanische Dentalprodukte-Anbieter Dentsply Sirona Inc. (ISIN: US24906P1093, NYSE: XRAY) wird an 9. April 2021 0,10 US-Dollar als vierteljährliche Dividende an die Aktionäre ausbezahlen. Record date ist der 26. März 2021. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 0,40 US-Dollar zur Ausschüttung. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 52,43 US-Dollar (Stand: 25. Februar 2021) bei 0,76 Prozent. Dentsply Sirona ...

