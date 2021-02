Die steigenden Renditen am US-Anleihenmarkt aus Furcht vor Inflation bereiten den Aktien-Anlegern weltweit immer größere Sorgen. Nach am Donnerstag sehr schwachen US-Börsen und ebenso kräftigen Verlusten in Asien wird hierzulande auch der DAX am Freitag deutlich tiefer erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Abschlag von 1,4 Prozent auf 13.692 Punkte.Am Vortag hatte der DAX noch einen kurzen Ausflug über die 14.000 Punkte gewagt und ...

