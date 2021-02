Der Sell-off springt von der Wall Street in den asiatischen Handel über. Alle Benchmarks in der Region notieren heute stark im Minus. Der Verlierer werden vom Nikkei 225 Index angeführt, der -3,99 % im Minus bei 28.966,01 Punkten geschlossen hat. Auch der Hang Seng Index verzeichnet starke Abgaben und wird vor Börsenschluss mehr als -3,20 % tiefer gehandelt. Die Verluste bei den wichtigsten Futures halten sich noch in Grenzen. Der DAX-Future notiert 20 Minuten vor Eröffnung der europäischen Vorbörse -0,43 % tiefer bei 13.696 Punkten, der S&P 500 Future wird -0,32 % tiefer gesehen bei 3.815 Punkten und der Nasdaq-Futures rutscht um -0,81 % auf 12.725 Punkte.Anzeige:Frankfurt kämpfte am Donnerstag gegen die schlechte Stimmung am Anleihemarkt an, konnte sich aber nicht durchsetzen. Lediglich der TecDAX konnte sich knapp im Plus halten und schloss bei 3.368,22 Punkten (+0,03 %). Die Aktien von Evotec (+2,51 %) und Aixtron (+13,57 %), die ein volles Auftragsbuch präsentieren konnten, halfen aus. Der SDAX sank dagegen leicht um -0,11 % auf 15.267,00 Punkte und der MDAX fiel um -0,37 % auf 31.640,86 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...