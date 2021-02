Aktuell leidet Sony wie so viele Unternehmen unter der Chip-Knappheit und kann die hohe Nachfrage nach der neuen Konsole PlayStation 5 nicht befriedigen. In einem Interview mit der GQ stellt PlayStation-Boss Jim Ryan jedoch klar, dass man sich voll auf Kurs befindet und macht ganz nebenbei einige Knaller-Ankündigungen.4,5 Millionen Exemplare der neuen PlayStation 5 hat Sony bis Ende Dezember verkaufen können. Das ist nicht nur mehr als sich die Vorgängerversion damals in 2013 verkaufte, sondern ...

