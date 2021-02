Da das Unternehmen am Wandel vom Diesel-Schwerlastverkehr zu emissionsfreien Alternativen arbeitet, gibt es hier bald einen neuen NIKOLA-Konkurrenten. Der beschleunigte Börsengang via SPAC soll noch vor Ende des zweiten Quartals abgeschlossen werden.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.





DECARBONIZATION PLUS ACQUISITION-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de