The following instruments on XETRA do have their first trading 26.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.02.2021Aktien1 GB00BJV2F804 Aptitude Software Group PLC2 SG1T49930665 Banyan Tree Holdings Ltd.3 CNE100002375 Flat Glass Group Co. Ltd.4 US4564631087 Industrias Bachoco S.A.B. de C.V.5 CNE100003K53 Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.6 US8964423086 Trinity Capital Inc.7 CA06683R1010 Banxa Holdings Inc.8 FR0010588079 Frey S.A.9 US6084641033 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.10 US6084642023 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.Anleihen1 US14913R2J59 Caterpillar Financial Services Corp.2 US14913R2K23 Caterpillar Financial Services Corp.3 XS2307764238 Glencore Capital Finance DAC4 XS2307764311 Glencore Capital Finance DAC5 XS2304340693 Equinix Inc.6 XS2304340263 Equinix Inc.7 US31620MBU99 Fidelity National Information Services Inc.8 DE000LB13VN2 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000LB13VP7 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000LB2CYJ6 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB13UX3 Landesbank Baden-Württemberg12 DE000LB13UY1 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000LB13UZ8 Landesbank Baden-Württemberg14 DE000NLB3PP7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 USY0889VAC47 Bharti Airtel Ltd.16 US31620MBS44 Fidelity National Information Services Inc.17 US31677QBM06 Fifth Third Bank18 USQ568A9SR96 Macquarie Bank Ltd.19 USJ5S39RAC82 NTT Finance Corp.20 USJ5S39RAE49 NTT Finance Corp.21 USJ5S39RAD65 NTT Finance Corp.22 USJ5S39RAA27 NTT Finance Corp.23 USJ5S39RAB00 NTT Finance Corp.24 US84861TAD00 Spirit Realty L.P.25 US842587DG96 The Southern Co.26 US842587DH79 The Southern Co.27 XS2308298962 De Volksbank N.V.28 DE000A254S58 Energiekontor Finanzanlagen VIII GmbH & Co. KG29 XS2308329783 KommuneKredit30 US63743HEW88 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.31 XS2308620793 Serbien, Republik32 XS2308586911 SPAREBANK 1 ØSTLANDET33 US31620MBP05 Fidelity National Information Services Inc.34 US31620MBQ87 Fidelity National Information Services Inc.35 US31620MBT27 Fidelity National Information Services Inc.36 US31620MBR60 Fidelity National Information Services Inc.37 US500769JM70 Kreditanstalt für Wiederaufbau38 DE000HLB20T3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale39 DE000HLB2Z86 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale40 DE000HLB2Z78 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale41 XS2305026762 NTT Finance Corp.