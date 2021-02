Das Hin und Her im Hinblick auf eine mögliche Partnerschaft zwischen Apple und dem südkoreanischen Autobauer Hyundai oder dessen Tochter Kia geht weiter. Trotz des Dementis vor einigen Wochen gebe es noch Potenzial für eine Kooperation der Unternehmen, heißt es jetzt in einem koreanischen Medienbericht. Das Onlineportal Chosun Biz berichtet am Freitag, dass Apple und Kia im letzten Jahr beschlossen hätten, in acht Sektoren - einschließlich E-Autos - kooperieren zu wollen. Es sei auch eine entsprechende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...