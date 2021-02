Die Aktionäre des Chemiekonzerns BASF (ISIN: DE000BASF111) erhalten für das Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 3,30 Euro. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 66,70 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 4,95 Prozent. "Eine verlässliche Dividendenzahlung hat für uns Priorität, auch in schwierigen Zeiten", so BASF-Chef Martin Brudermüller. Die nächste ...

