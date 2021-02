Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es bleibt dabei, der DAX kommt in dieser Woche nicht richtig in die Gänge. Die Gewinne am Mittwoch waren nur ein kurzes Strohfeuer. Gestern verabschiedete sich der DAX nach anfänglichen Gewinnen unter die Marke von 13.900 Punkten. Bei den Einzelthemen geht es heute um Kupfer, Öl, GameStop, Moderna, die Deutsche Telekom, die Deutsche Bank und Aurubis. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.