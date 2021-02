Geschätzte Paternosterfahrer, ich will ja nicht schwarzmalen, das liegt uns Börsenprofis fern. Aber seit einem Jahr der Pandemie mit mehr oder minder Dauerlockdown steht unser geliebtes Land beinahe schon am wirtschaftlichen Abgrund. Der Tourismus liegt am Boden. Die Durchimpfung der Bevölkerung kommt - gelinde ausgedrückt - schleppend voran. Was also tun? Es braucht mutige Ideen. Es braucht Querdenker. Treff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...