Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Heute erscheint die neue Ausgabe des Anlegermagazins DER AKTIONÄR am Kiosk. Als ePaper ist sie bereits seit Mittwoch erhältlich. Andreas Deutsch und Martin Weiß stellen die spannendsten Themen aus dem Heft vor. In der Titelstory geht es diesmal um sogenannte "Tenbagger". Also Aktien, die ihren Wert verzehnfachen. Erfahren, Sie wie Sie solche Werte finden. DER AKTIONÄR hat einige vielversprechende Unternehmen ausfindig gemacht, die allesamt Tenbagger-Qualitäten aufweisen. Die aktuelle Ausgabe finden Sie hier: https://tinyurl.com/y9jmfujs