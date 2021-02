Den fünften Gewinntag in Folge konnte der heimische Markt verzeichnen, wenngleich das Plus für den ATX mit 0,05% sehr gering ausfiel. Im Tagesverlauf wurde die Furcht vor anziehender Inflation wieder dominanter, Auslöser dafür war der jüngste Renditeanstieg am Kapitalmarkt. So kletterte der Zins für zehnjährige US-Staatsanleihen Richtung 1,5 Prozent, beschwichtigende Worte von Notenbankern konnten dies nicht verhindern. In dieser Woche hatte US-Notenbankchef Jerome Powell klare Hinweise gegeben, dass die Zentralbank ihre ultralockere Geldpolitik noch lange fortsetzen will. Die heimischen Banken konnten von der allgemeinen Sektorstärke in Europa nur bedingt profitieren, teilweise gelang das der Ersten, die vor der heutigen Zahlenpräsentation ...

