Der Vertriebswegestudie 2019 von Willis Towers Watson zufolge sind und bleiben die Makler der wichtigste Vertriebskanal für bAV-Produkte in Deutschland. Am deutlichsten ist ihr Vorsprung bei der Betrachtung der laufenden Beiträge. Bei den Einmalbeiträgen punkten die Banken. Makler und Mehrfachagenten bleiben in Deutschland der wichtigste Vertriebskanal für betriebliche Altersversorgungsprodukte, also kapitalbildende Direktversicherungen und Rückdeckungsversicherungen sowie betriebliche Riester-Renten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...