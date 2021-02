HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa nach Zahlen von 21,50 auf 23,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Jahresresultate des französischen Versicherers seien auf ganzer Breite von hoher Qualität, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies bekämen Anleger zu einem Abschlag. Er verwies zudem auf das bis 2023 zu erwartende Dividendenwachstum./tav/edh



