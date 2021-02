Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag bis 14.051 Punkte hochziehen, bevor es dann wieder bergab ging. Per Handelsschluss notierte der DAX bei 13.879 Punkten deutlich tiefer. Dabei ging der DAX mit einer langen schwarzen Tageskerze aus dem Handel, die bereits auf weiter nachgebende Kurse hindeutet. Am heutigen Freitag zeigt sich der DAX vorbörslich auch erneut deutlich tiefer bei 13.680 Punkten und dürfte damit mit einem ...

