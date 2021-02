Toronto, Kanada - 26. Februar 2021 - Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ("Evergold" oder das "Unternehmen") (www.evergoldcorp.ca) freut sich bekanntzugeben, dass es seine zuvor angekündigte und vergrößerte Bought Deal Finanzierung für einen Bruttoerlös von insgesamt $8.000.000 CAD (das "Angebot") mit einem Großauftrag von Palisades Goldcorp Ltd. abgeschlossen hat.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 17.500.000 Einheiten (die "HD-Einheiten") zu einem Preis von 0,20 CAD pro HD-Einheit für einen Bruttoerlös von $3.500.000 CAD und 20.454.546 Flow-Through Einheiten (die "FT-Einheiten" und zusammen mit den HD-Einheiten die "angebotenen Einheiten") zu einem Preis von 0,22 CAD pro FT-Einheit für einen Bruttoerlös von $4.500.000 CAD verkauft. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und der Hälfte eines übertragbaren Optionsscheins zum Kauf von Stammaktien (jeder ganze Optionsschein zum Kauf von Stammaktien, ein "Warrant"), von denen jeder als "Flow-Through-Aktie" im Sinne von Unterabschnitt 66 (15) des Income Tax Act (Kanada) qualifiziert ist. Jede HD-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,30 CAD für einen Zeitraum von 3 Jahren nach Abschluss des Angebots.

"Ich möchte mich noch einmal bei Palisades Goldcorp Ltd., einem neuen Investor in unser Unternehmen, sowie bei vielen unserer bestehenden Aktionäre und einigen unserer langjährigen unterstützenden Fonds, einschließlich Plethora, Sprott, Middlefield und Maple Leaf Funds, bedanken. Sie verstehen die starken Aussichten, die vor diesem Unternehmen liegen, und glauben an das, was wir erreichen wollen," sagte Kevin Keough, Präsident und CEO. "Das Evergold-Team freut sich sehr auf die kommende Feldsaison und darauf, bei unseren Aussichten für Snoball und Golden Lion im Norden von British Columbia auf Erfolgskurs zu sein."

Das Angebot wurde von Canaccord Genuity Corp. als Konsortialführer (der "Underwriter") abgeschlossen. In Anbetracht der vom Underwriter im Zusammenhang mit dem Angebot erbrachten Dienstleistungen hat das Unternehmen nach Abschluss der Finanzierung an den Underwriter eine Provision in Höhe von 6,0% des gesamten Angebots-Bruttoerlöses gezahlt, außer für Verkäufe an bestimmte Käufer, bei denen die Provision auf 2,0% des gesamten Bruttoerlöses aus solchen Verkäufen reduziert wurde. Zudem hat das Unternehmen dem Underwriter die Anzahl der Broker-Warrants (die "Broker-Warrants") ausgegeben, die 6,0% der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften angebotenen Einheiten entspricht, außer in Bezug auf den Verkauf von angebotenen Einheiten an bestimmte Käufer, für die keine Broker-Warrants ausgegeben wurden. Jeder Broker-Warrant kann jederzeit bis zum 23. Februar 2023 ausgeübt werden, um eine Stammaktie (eine "Broker-Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,22 CAD pro Broker-Warrant-Aktie zu erwerben.

Der Erlös aus dem Verkauf von FT-Anteilen wird für "kanadische Explorationskosten" verwendet, bei denen es sich um "Flow-Through-Mining-Ausgaben" (wie im Steuergesetz definiert) für die Golden Lion und Snoball-Liegenschaften des Unternehmens im Norden von British Columbia, Kanada, handelt. Der Erlös aus dem Verkauf von HD-Anteilen wird für allgemeine Zwecke und für die Exploration der Liegenschaften in British Columbia und Nevada verwendet.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere haben eine Mindesthaltedauer von vier Monaten und einen Tag ab Abschluss des Angebots. Das Angebot unterliegt dem Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Transaktionen mit verbundenen Parteien

Im Zusammenhang mit dem Angebot hat Darwin Green 20.000 FT-Einheiten erworben und C.J. Greig Holdings Ltd., ein von Charles Greig kontrolliertes Unternehmen, hat 125.000 HD-Einheiten erworben. Hierbei handelt es sich um "Transaktionen mit verbundenen Parteien", wie dieser Begriff durch das Multilaterale Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen ("MI 61-101") definiert wird, wonach das Unternehmen, sofern keine Ausnahmen vorliegen, eine formelle Erklärung zur Bewertung und Zustimmung der Minderheitsaktionäre zu den "Transaktionen mit verbundenen Parteien" einholen muss. Das Unternehmen stützt sich auf eine Befreiung von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, da der Wert der Teilnahme an dem Angebot von Herrn Green und C.J. Greig Holdings Ltd. gemäß MI 61-101 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreitet.

Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (dem "US Securities Act") oder einem staatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen nicht in den USA oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn eine Registrierung gemäß dem US Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierung ist möglich.

Über Palisades Goldcorp

Palisades Goldcorp ist Kanadas ressourcenorientierte Handelsbank. Das Managementteam von Palisades hat nachweislich Geld verdient und wird von vielen der bekanntesten Finanziers der Branche unterstützt. Das Management ist der Ansicht, dass der Sektor der Junior-Rohstoffaktien kurz vor einem großen Bullenmarkt steht. Palisades positioniert sich mit erheblichen Anteilen an unterbewerteten Unternehmen und Vermögenswerten mit dem Ziel, hohe Renditen zu erzielen.

Über Evergold

Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf potenzielle Bergbaugebiete in British Columbia konzentriert. Das erfahrene Team konnte in British Columbia bereits Erfolge mit GT Gold Corp. verbuchen. Evergold besitzt jeweils 100% Anteil an 4 vielversprechenden Projekten in British Columbia, die es vom bekannten Geologen Charlie Greig erhalten hat. Die beiden Vorzeigeprojekte des Unternehmens sind die 3.545 Hektar große Snoball-Liegenschaft mit Potenzial für signifikante Gold- und Silbervorkommen, im Herzen des berühmten Goldenen Dreiecks von British Columbia nur 12 Kilometer vom Highway 37 gelegen, sowie die 5.099 Hektar große Golden Lion Liegenschaft, östlich von Snoball in ähnlichem Gestein am nördlichen Ende der Toodoggone Region gelegen. Das Snoball-Projekt von Evergold befindet sich in der Nähe der Gebiete von Skeena Resources (WKN: A2H52X). Barrick Gold (WKN: 870450) ist in British Columbia an Skeena Resources beteiligt, welches dort das Eskay Creek Projekt vorantreibt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kevin Keough

Präsident und CEO

Tel: +1 613 622 1916

Email: kevin.keough@evergoldcorp.ca

Webseite: https://www.evergoldcorp.ca

Deutsche Präsentation: https://www.evergoldcorp.ca/investors/presentations/

Video-Präsentation vom Evergold-CEO auf dem Metals Investor Forum im Januar 2021: https://www.youtube.com/watch?v=9tADCHZHK0k

Englische Originalmeldung:

https://www.evergoldcorp.ca/news/

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Recht gefordert wird.

Die Ausgangssprache Englisch, in welcher der Originaltext veröffentlicht wurde, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version dieser Pressemeldung. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebseite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56964Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56964&tr=1



Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3001442019Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.