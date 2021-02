Tesla wollte offenbar aufgrund eines branchenweiten Chipmangels für zwei Wochen die Produktion für das Model 3 in Fremont stilllegen. Doch der Produktionsstillstand hielt nur wenige Tage an. Aber auch zum Model Y aus Grünheide gibt es neue Infos. Zunächst aber nach Kalifornien: Laut einem Bericht von Bloomberg wollte Tesla offenbar die Produktion des Model 3 im Stammwerk in Fremont vom 22. Februar ...

