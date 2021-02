Mit einer umfangreichen empirischen Studie belegt StarCapital die Überlegenheit eines modifizier-ten Value-Ansatzes. Dr. Manfred Schlumberger, Vorstand und Leiter Portfoliomanagement von StarCapital erläutert im Gespräch mit wallstreet:online tv diessen im als "Profitable Value-Strategie" bezeichneten Ansatz. Er lieferte im Backtest seit 1986 eine durchschnittliche Jahresperformance von 12,7 % und konnte so eine Out-Performance von 3,3 % p.a. zur Vergleichsgruppe erzielen. Die Strategie profitierte dabei nicht nur von Value-starken Perioden, sondern erwies sich auch im Zeitverlauf als robust - sogar in der historisch schlechtesten Value-Periode des letzten Jahrzehnts. Insbesondere auch in Krisensituationen bewährte sich die neue Methode.