Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Commodity von WisdomTree über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem WisdomTree Energy Enhanced - EUR Daily Hedged (ISIN XS2284324667) könnten Anleger an der Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Terminkontrakten auf Rohstoffe aus dem Energiesektor teilhaben. Unter Anwendung einer optimierten Rollmethodik würden die durch den Austausch von fälligen Terminkontrakten entstehenden Rollverluste in Zeiten von Contango-Märkten minimiert und Rollgewinne während Backwardation-Märkten maximiert. Zusätzlich würden Währungsrisiken zwischen US-Dollar und Euro abgesichert. ...

